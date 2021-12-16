В Італії 81-річний чоловік застрелив доглядальницю з України

Чоловік регулярно влаштовував скандали

Правоохоронці заарештували чоловіка/Фото: quotidiano.net, колаж: "Сьогодні"

В Італії 81-річний чоловік застрелив 67-річну доглядальницю з України. Жінка доглядала за ним та його сестрою. Померла давно не сходилася характером з вбивцею.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Реклама

Деталі

Інцидент стався у середу, 15 грудня, в місті Торре-Аннунціата (південне передмістя Неаполя). Колишній вчитель математики місцевого ліцею вистрілив в українку з особистої зареєстрованої зброї. Жінка померла на місці інциденту ще до приїзду медиків та правоохоронців.

Часті конфлікти

"Сусіди часто чули сварки в цій квартирі. Вони навіть іноді стукали у двері, щоб утихомирити цього старого і допомогти Марії. Він влаштовував скандали через різні дрібниці. Та й із сусідами частенько скандалив", — розповіла знайома вбитої українки.

Чому застрелив жінку?

Італієць пояснив свій вчинок тим, що він був незадоволений, як жінка доглядає за його сестрою, і вважав, що вона нібито забирає у нього гроші.

Що кажуть про вбиту?

Всі, хто знав Марію, відгукуються про неї як про добру і порядну жінку. А ось 81-річному пенсіонеру нібито не могла догодити жодна з доглядальниць. Чоловік був усіма незадоволений, і регулярно влаштовував скандали, іноді навіть з рукоприкладством. Сестра брата-вбивці сказала, що ніколи його не пробачить.

Реклама

Інциденти з українцями закордоном

Нещодавно у Єгипті після купання у морі помер 66-річний українець . Чоловік виявився батьком ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол Миколою. У сім'ї дотепер не знають, що саме сталося у день смерті чоловіка.

. Чоловік виявився батьком ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол Миколою. У сім'ї дотепер не знають, що саме сталося у день смерті чоловіка. У Туреччині під час пішого походу загинув турист з України . Суд країни внаслідок смерті тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни.

. Суд країни внаслідок смерті тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни. В Італії українець намагався жорстоко вбити свою дружину. Він облив її бензином та підпалив. Потерпіла на момент інциденту була у ванній і встигла зняти з себе одяг.

Читайте також