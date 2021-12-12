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У Єгипті під час відпочинку помер батько ексдепутатки Верховної Ради

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 22:57
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Медики намагалися врятувати чоловіка, однак не змогли
Сім'я померлого до цього дня не знає, що саме сталося того трагічного дня/Колаж: "Сьогодні"
Сім'я померлого до цього дня не знає, що саме сталося того трагічного дня/Колаж: "Сьогодні"

У Єгипті після купання у морі помер 66-річний українець. Чоловік виявився батьком ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол Микола.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила донька чоловіка Тетяна Чорновол.

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Деталі

Тетяна Чорновол зазначила, що її родина донині не знає, що саме сталося того дня.

"Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися на рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. На мілководді став – і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, яке дорогою зупинилося. Аналізи були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще….Думали – диво, ще трохи і прокинеться, будемо згадувати і дивуватися. Але раптом стан погіршився… Мама була поряд, а я в цей час була на телефонному зв’язку... І тут все зупинилося", — написала жінка у Facebook.

Медики виявилися безсилими

За словами Чорновол, медики намагалися врятувати життя чоловіку, але пояснити, що саме сталося, не змогли. Крім того, страхова компанія почала махлювати з аналізами, аби не виплачувати страховку.

Коли поховають чоловіка?

Батька Тетяни Чорновол Миколу поховають у вівторок, 14 грудня, у селі Гора.

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"Він ще був таким молодим, лише 66 років. Ніколи не хворів, ніколи в нього нічого не боліло… Жилавий, сильний. Він єдиний міг підняти вазон з пальмою…Він загинув так зненацька, хоча завжди оберігав нас від чогось "зненацького", — зазначила Чорновол.

Інциденти з українцями в Єгипті

  • У Єгипті за загадкових обставин помер 21-річний син відомого тернопільського священника. Ввечері хлопець ліг спати та не прокинувся. Антон відпочивав на курорті разом зі своїми друзями.
  • У місті Дахаб трагічно помер колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) генерал-лейтенант Віктор Гвоздь. Чоловік надовго пірнув під воду, а потім різко піднявся з глибини в 40 метрів. Його госпіталізували до лікарні в Dahab General Hospital, але врятувати його не вдалося – єгипетські лікарі констатували смерть.
  • У Єгипті під час відпочинку катер збив українку. Вона каталася на водному парашуті і, падаючи, врізалася головою в катер, отримавши важкі травми. Жінка отримала струс мозку, у неї було розірване вухо і тріщини в хребцях. Медики наклали 15 швів.

Читайте також

  • У Туреччині під час пішого походу загинув турист з України. Суд країни внаслідок смерті тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни.
  • В Італії українець намагався жорстоко вбити свою дружину. Він облив її бензином та підпалив. Потерпіла на момент інциденту була у ванній і встигла зняти з себе одяг.

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