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У Польщі вбили українця – затримали 12 чоловік

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 січня, 18:18
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Напередодні Нового року на одній із вулиць у Седльці було знайдено тіло 47-річного чоловіка
У Польщі на Новий рік знайшли мертвим українця
У Польщі на Новий рік знайшли мертвим українця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі новорічної ночі на вулиці виявили тіло вбитого українця. Поліція вже затримала 12 чоловік.

Про це повідомляє місцеве видання Wiadomości.

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Інцидент стався у розпал святкування Нового року, близько 4 ранку. Тіло загиблого із травмою голови виявили перехожі на вулиці. Вони одразу викликали поліцію.

Було затримано 12 чоловік. Усі вони громадяни України, Білорусі та Індонезії. Через сильне алкогольне сп'яніння вони не змогли дати свідчення поліції.

За попередніми даними, чоловіка вбили. 47-річний українець святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців. Правоохоронці вважають, що вони можуть бути причетними до вбивства.

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Розслідування продовжується.

У Польщі знайшли мертвою українку

Буквально цієї осені у Стараховіці (Польща) у хостелі мертвій знайшли 51-річну українку. Поліція та прокуратура встановлюють обставини її смерті.

На місці події працювала поліція та прокуратура. Польські правоохоронці припускають, що "хтось може бути причетний до смерті жінки". Тіло відправили на розтин.

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