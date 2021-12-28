Відмовила в інтимі: в Італії 80-річний чоловік жорстоко вбив дружину-українку

Підозрюваний у вбивстві повідомив про інцидент знайомому, а також в ресторан, де працювала померла

Чоловік завдав чотири ножові удари жінці/Колаж: "Сьогодні"

В Італії 80-річний чоловік вбив свою 61-річну дружину, бо там відмовила йому в інтимі. Він завдав їй чотири ножові поранення.

Про це повідомляє Giornale Di Sicilia.

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Деталі інциденту

Вбивство сталося в ніч з 25 на 26 грудня. Підозрюваного затримали наступного дня після злочину. Правоохоронці не одразу повірили в його свідчення. Наталія Киричок — саме так звали загиблу жінку. Вона жила з чоловіком в Італії останні 20 років. За словами підозрюваного, він убив її, оскільки та відмовила в інтимі. Коли жінка пішла спати, то чоловік схопив ніж і завдав їй чотири удари, зокрема, в серце. Це і призвело до миттєвої смерті.

Що було після вбивства?

Після злочину чоловік поводився дуже дивно. Зранку він навіть пішов вигулювати собаку, а потім розповів про вбивство дружини своєму товаришеві, однак той не повірив. Крім того, затриманий зателефонував до ресторану, де працювала його дружина, та повідомив, що Наталія більше не прийде на роботу, оскільки вона мертва. Вже після цього дзвінка на місце проживання жінки приїхали правоохоронці та виявили її закривавлене тіло.

Інциденти з українцями закордоном

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