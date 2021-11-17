Убытки на миллион злотых: в Польше пьяный украинец устроил ДТП

В крови мужчины обнаружили 2 промилле алкоголя/Коллаж: Сегодня

В Польше, где недавно разбился автомобиль с украинцами, снова произошло ДТП с участием нашего гражданина. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр спасательной службы Польши.

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Детали ДТП

Авария произошла во вторник, 16 ноября, в населенном пункте Котово Великопольского воеводства. Транспортное средство двигалось по трассе государственного значения, слетело с дороги в месте строительства нового моста и частично упало в реку. Выяснилось, что водитель грузовика — гражданин Украины. Мужчина был пьян. Тест показал наличие у него в крови более 2 промилле. Он серьезных травм не получил, его жизни угрозы нет.

ДТП произошло в вечернюю пору/Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Ущерб от аварии

Грузовик перевозил сельскохозяйственную технику. Ущерб от аварии оценивается примерно в 1 млн злотых, а это — более 6 млн гривен. В эту сумму входит также повреждение нового моста. Кроме этого, в результате ДТП произошла утечка дизельного топлива в реку. Специалисты выясняют степень загрязнения.

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Из-за ДТП водитель нанес ущерб примерно на 1 млн злотых/Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Водитель транспортного средства остался жив/Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

ДТП во Львовской области

В Червоноградском районе Львовской области в ДТП попал школьный автобус. На момент аварии в нем было 12 учеников. Автобус столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии пострадал 16-летний школьник. Он получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.

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