Удар непогоды. Без света остались почти 400 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 ч. 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта", - говорится в сообщении.
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Как сообщается, без света остались населенные пункты в 8 областях:
- Киевская – 129;
- Черниговская – 73;
- Житомирская – 57;
- Черкасская – 50;
- Винницкая – 26;
- Львовская – 26;
- Кировоградская – 20;
- Одесская – 12.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в июле синоптики прогнозируют жару как в тропиках и разгул стихии.
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