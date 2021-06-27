Удар непогоды. Без света остались почти 400 населенных пунктов

В результате ветра, дождя и гроз 393 населенных пункта в восьми областях оказались обесточенными

В Украине из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, без света остались населенные пункты в 8 областях:

Киевская – 129;

Черниговская – 73;

Житомирская – 57;

Черкасская – 50;

Винницкая – 26;

Львовская – 26;

Кировоградская – 20;

Одесская – 12.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в июле синоптики прогнозируют жару как в тропиках и разгул стихии.