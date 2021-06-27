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Где пройдут дожди с грозами? Что приготовила погода на 27 июня (карта)

27 июня 2021 6:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Последние дни для украинцев выдались очень жаркими – но сегодня это изменится

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

В Украине сегодня, 27 июня, немного упадет температура, местами – до 24 градусов, но в целом будет жарко, до 32 градусов – и по-прежнему грозы.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве снова будет жарко, но дождливо, температура воздуха – 26-28 градусов. Такая же влажная погода сохранится и в других северных областях и в центре Украины.

Дожди ожидаются и на востоке – в большинстве областей этого региона температура достигнет 30-32 градусов.

Фото: данные Укргидрометцентра

На юге и западе также традиционно громы и молнии. При этом в западных областях температура будет достигать максимум 28 градусов, а на юге – 26-32 градусов с плюсом.

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Ранее мы писали, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.

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