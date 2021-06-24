В Украину идет холодный атмосферный фронт: как изменится погода в ближайшие дни

Украинцы продолжают мучиться от невыносимой жары – в пятницу все еще будет адская погода

Пятница в Украине будет очень жаркой. 25 июня ожидается до 36 градусов и почти без дождей, но западу страны стоит готовится к непогоде. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Дожди завтра можно ожидать лишь в южной части страны и на западе, и то местами и кратковременные. Однако уже поздно вечером 25 июня в западных областях начнет греметь серьезнее – подойдет с запада Европы атмосферный фронт.

В течение дня в Украине жара 30-36 градусов (карта).

На крайнем юге местами 27-30 градусов.

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В Киеве завтра снова жара, ​​32-35 градусов и без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный.

Диденко добавила, что на выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы, ослабнет и жара. А в понедельник более свежая воздушная масса двинется восточнее – в Украине будет 25-29 градусов.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.