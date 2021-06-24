В Україну йде холодний атмосферний фронт: як зміниться погода у найближчі дні

Українці продовжують мучитися від нестерпної спеки – у п'ятницю все ще буде пекельна погода

П'ятниця в Україні буде дуже спекотна. 25 червня очікується до 36 градусів і майже без дощів, але заходу країни варто готуватися до негоди. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Дощі завтра можна очікувати лише в південній частині країни і на заході, і то місцями і короткочасні. Однак уже пізно ввечері 25 червня в західних областях почне гриміти серйозніше – підійде із заходу Європи атмосферний фронт.

Протягом дня в Україні спека 30-36 градусів (карта).

На крайньому півдні місцями 27-30 градусів.

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У Києві завтра знову спека, 32-35 градусів і без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний.

Діденко додала, що на вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози, ослабне і спека. А в понеділок свіжіша повітряна маса рушить на схід – в Україні буде 25-29 градусів.

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода ринула вулицями. Внаслідок стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 людей.