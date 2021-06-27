Де пройдуть дощі з грозами? Що приготувала погода на 27 червня (карта)

Останні дні для українців видалися спекотними – але сьогодні це зміниться

Колаж "Сьогодні"

В Україні сьогодні, 27 червня, трохи впаде температура, місцями – до 24 градусів, але в цілому буде спека до 32 – і як і раніше, грози.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві знову буде спекотно, але дощитиме, температура повітря – 26-28 градусів. Така ж волога погода збережеться і в інших північних областях та в центрі України.

Дощі будуть і на сході – в більшості областей цього регіону температура сягне 30-32 градусів.

Фото: дані Укргідрометцентру

А ось на півдні і заході також традиційно громи і блискавки. При цьому в західних областях температура сягатиме максимум 28 градусів, а на півдні – 26-32 градуси з плюсом.

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Раніше ми писали, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула вулицями. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 людей.