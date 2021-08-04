Угостили ядовитой жвачкой. Чаус удивил новыми деталями своего похищения

Экс-судья, которому избирают меру пресечения, утверждает, что перед похищением его отравили с помощью жевательной резинки

Николай Чаус говорит, что его отравили ядовитой жвачкой / коллаж "Сегодня"

Бывший судья Днепровского районного суда Киева, которому сегодня избирают меру пресечения, заявил в ходе суда, что перед его похищением его якобы угостили жевательной резинкой, "содержащей какие-то химические вещества".

Об этом сообщил источник "Сегодня" в правоохранительных органах.

По словам экс-судьи, после того как он ее пожевал, "не осознавал своих действий".

В то же время правоохранители заявляют, что верить рассказу Чауса о жвачке нет оснований.

Кроме того, на суде Чаус сказал, что против него была совершена какая-то провокация, подразумевая, что его подставили.

Заседание по избранию меры пресечения Николаю Чаусу Фото: Игорь Серов / Фото: Сегодня Реклама

Как сообщает корреспондент "Сегодня" из зала суда на заседании по избранию меры пресечения Чаус ведет себя очень спокойно, практически без эмоций.

Сторона обвинения попросила для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 14 дней, до 18 августа. Если это произойдет, то перед 18 августа будет еще одно заседание, на котором снова будут избирать меру пресечения.

Мы также писали, что адвокат судьи заявил, что к его подзащитному применялись пытки. Якобы около месяца ему не давали мыться и постоянно включали и выключали свет.

Напомним, 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.