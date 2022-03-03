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Угроза ракетного удара! В ряде городов звучит сирена – список

Татьяна Очеретяная
3 марта, 01:58
Жителям минимум 13 областей надо срочно пройти в укрытия из-за воздушной тревоги – в столице уже начались взрывы

Власти города снова предупреждают об опасности с воздуха / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине как минимум в 13 областях объявили воздушную тревогу, местных жителей просят немедленно пройти в укрытие. В Сети пишут, что есть угроза ракетного удара по украинским городам.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Где звучит сирена:

  • Киев и Киевская область;
  • Житомир;
  • Хмельницкий;
  • Львов;
  • Каменец-Подольский;
  • Ивано-Франковск;
  • Волынская область;
  • Чернигов;
  • Черновцы;
  • Черкасская область;
  • Николаев;
  • Одесса;
  • Запорожье;
  • Лубны.

Напомним, для жителей Киева создали онлайн карту укрытий. Каждый украинец может найти бомбоубежище возле своего дома и эвакуироваться туда в случае опасности.

Ситуация в Украине 3 марта

  • Оккупанты атаковали город Изюм Харьковской области. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме погибли минимум шестеро мирных жителей, заявил мэр Владимир Мацокин.
  • Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Она умерла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе.
  • В Киеве ночью 3 марта пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города.
  • Российские солдаты воруют в селах варенье – РФ забросила своих военных в Украину без достаточного количества еды. Теперь солдаты занимаются мародерством и отбирают продукты у местных жителей.