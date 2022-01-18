Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований"

В последнее время в Украине часто "минируют" школы, аэропорты и другие учреждения. Фото: коллаж "Сегодня"
Полицейские заявляют, что волна "минирований" в Украине имеет признаки гибридной войны против нашей страны. Точного подтверждения пока этому нет.
Об этом сообщает "Сегодня".
Война против Украины?
Как рассказали нам источники в правоохранительных органах, такую затяжную череду сообщений о минировании фиксируют впервые.
"Продолжающаяся волна "минирований" имеет признаки гибридной войны против Украины. Однозначно, конечно, утверждать этого не можем, пока не найдем доказательств, но признаки – налицо", – сообщили "Сегодня" в правоохранительных органах.
Отмечается, что по закону оперативные службы обязаны проверить каждое сообщение о минировании, чем они и занимаются. Силовики добавили, что авторы сообщений еще не найдены.
"Это говорит о том, что это не пьяницы, которые сообщают о бомбе ради развлечения", – подытожили источники.
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу№ 6. Сообщение поступило в полицию.
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
В Киеве поступило сообщение о заминировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром на колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами "минирования" учебных заведений.
12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.