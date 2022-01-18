Загроза війни? Ми дізналися, чому в Україні почалася хвиля "мінувань"

Останнім часом в Україні часто "мінують" школи, аеропорти та інші установи. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліцейські заявляють, що хвиля "мінувань" в Україні має ознаки гібридної війни проти нашої країни. Точного підтвердження цього немає.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Війна проти України?

Як розповіли нам джерела в правоохоронних органах, таку тривалу низку повідомлень про мінування фіксують уперше.

"Хвиля "мінувань", що триває, має ознаки гібридної війни проти України. Однозначно, звичайно, стверджувати цього не можемо, поки не знайдемо доказів, але ознаки – очевидні", – повідомили "Сьогодні" у правоохоронних органах.

Зазначається, що згідно із законом оперативні служби зобов'язані перевірити кожне повідомлення про мінування, чим вони і займаються. Силовики додали, що авторів повідомлень ще не знайдено.

"Це говорить про те, що це не п'яниці, які повідомляють про бомбу заради розваги", – підсумували джерела.

Хвиля "мінувань" в Україні

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