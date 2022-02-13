Угроза вторжения в Россию. Мы узнали, пытаются ли украинцы уехать из страны

Ситуация на границе контролируется. / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне распространения информации об угрозе вторжения Российской Федерации в ближайшие дни ситуация на украинской границе остается контролируемой.

Об этом заявили в Госпогранслужбе в комментарии сайту "Сегодня".

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В частности, на границе с РФ нет никаких провокаций. Кроме того, пограничники не отмечают увеличения общего пассажиропотока граждан в пунктах пропуска.

"Сейчас границу по всей протяженности (а не только на границе с РФ) в среднем в течение дня пересекают около 85-90 тысяч человек. Такие показатели остаются постоянными в течение длительного времени. Выше они были только во время зимних праздников. К тому же эти показатели значительно меньше тех, которые были в докарантинный период", – рассказали нам в Госпогранслужбе.

Кроме этого, нет очередей легковых транспортных средств перед пунктами пропуска на всех участках государственной границы.

Угроза вторжения России

Россия разместила около границ Украины примерно 109-тысячную армию.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков может быть оккупирован.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулиба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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