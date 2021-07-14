Указ Зеленского об увольнении Тупицкого отменили. Президент отреагировал

В Офисе президента считают это решение подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине

Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента намерены обжаловать это решение.

Об этом говорится на сайте президента.

"Это решение суда принято по иску Тупицкого Александра Николаевича, не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного суда. Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформы", – говорится в сообщении.

Также в Офисе президента считают, что это решение "с особым цинизмом" принято в день, когда Верховная Рада приняла законопроект об очистке Высшего совета правосудия, а также после голосования о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

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Как мы писали ранее, президент Владимир Зеленский полтора года формировал свою позицию относительно ситуации с Конституционным судом и лично общался с главой КСУ Александром Тупицким.

Напомним, что в январе следователи Государственного бюро расследований сообщили Александру Тупицкому о подозрении в даче заведомо ложных показаний, искусственном создании доказательств и подкупе свидетеля.

Также сообщалось, что Зеленский подписал указ о стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, который определяет основные принципы и направления развития системы правосудия.