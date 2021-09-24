"Украина 24" запускает эксклюзивную программу "Підсумки місяця з доктором Комаровським"

Проект будет выходить в последнюю субботу каждого месяца в 19.00

Евгений Комаровский в осеннем информационном сезоне усилит команду канала "Украина 24" и станет главным экспертом новой программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським". Премьера проекта состоится уже в эту субботу в 19.00.

В программе "Підсумки місяця з доктором Комаровським" врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и блогер будет реагировать не только на темы, касающиеся здоровья, но и на важные новости, которые задели его за живое.

Как главный эксперт программы, Евгений Комаровский ежемесячно будет подводить итоги и анализировать, почему происходят те или иные резонансные события, и насколько здоровое современное общество.

Ведущим премьерного выпуска станет Василий Голованов. Эксклюзивный проект будет выходить в последнюю субботу каждого месяца в 19.00.

"Имя доктора Комаровского известно, наверное, каждому украинцу. К его экспертному мнению прислушиваются миллионы. И нам, как каналу номер один в Украине, также важен его взгляд на все, что происходит. Поэтому в программе "Підсумки місяця з доктором Комаровським" он будет говорить не только о здоровье людей, как мы привыкли, но и о здоровом обществе в целом. А кто, как не врач может правильно поставить диагноз?", – главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Не пропустите "Підсумки місяця з доктором Комаровським" уже в эту субботу на главном информационном канале – "Украина 24".