Украина близка к рекорду по вакцинации. За сутки сделали почти 100 тысяч прививок

В Украине за последние сутки 93 186 человек вакцинировали против COVID-19. Это на 28 614 прививок больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Минздраве.
Одну дозу получили 31 714 человек, полностью иммунизированы – 61 472 человека.
С начала прививочной кампании привито 1 965 660 человек, из них получили одну дозу – 1 965 658 человек, две – 710 996. Всего сделали 2 676 654 прививки.
Вчера работали 528 мобильных бригад медиков, 1236 пунктов прививки и 13 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.
Напомним, 1 июля в Европе начнут действовать ковид-сертификаты для въезда туристов. Большинству вакцинированных украинцев придется подождать – ЕС до сих пор не утвердил CoronaVac и CoviShield.
Кроме того, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки отстрочат, поскольку это очень большой объем.
Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
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