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Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине увеличились в пять раз. Данные за сутки

30 июня 2021 8:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 756 424 желающих

За прошедшие сутки, 29 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 81 637 человек. Это на 64 572 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 2 583 468 человек. Вакцинацию завершили уже 649 524 человека – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

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В течение суток работали 518 мобильных бригад, 1336 пунктов прививок и 2 центра вакцинации.

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что невакцинированных детей могут не пускать на занятия.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки отстрочат, поскольку это очень большой объем.

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Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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