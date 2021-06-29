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Вакцинация не защитит на 100%. Как обезопасить себя от нового вируса "Дельта"

29 июня 2021 14:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди не могут чувствовать себя полностью защищенными только из-за того, что получили две дозы вакцины

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинированные люди все равно могут заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта".

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Об этом написали в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" со ссылкой на данные ВОЗ.

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", - заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам Мариангела Симао.

Что нужно делать вакцинированным людям, чтобы быть максимально защищенными:

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  • носить маску;
  • придерживаться социальной дистанции;
  • находиться в проветриваемых помещениях;
  • чаще мыть руки;
  • избегать скопления людей.

Напомним, в Украине уже есть двое больных со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно, именно там и подхватили болезнь.

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Кроме того, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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