Невакцинированных детей могут не пускать на занятия – Минздрав

Главный санитарный врач считает, что детей, которые не получили вакцину, нельзя допускать к занятиям в школе

Из-за того, что идет очередная волна эпидемии, вакцинацию от основных инфекционных болезней в Украине следует сделать обязательной.

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Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "Резидент".

Также он считает, что нельзя допускать детей, которые не получили вакцину, к занятиям в школе.

По словам источника в Офисе президента, вакцинация идет медленными темпами, а министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для бюджетников и работников сферы обслуживания.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки отстрочат, поскольку это очень большой объем.

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Ранее мы сообщали, что в шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от COVID-19.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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