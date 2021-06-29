Невакцинованих дітей можуть не пускати на заняття – МОЗ

Головний санітарний лікар вважає, що дітей, які не отримали вакцину, не можна допускати до занять в школі

Через те, що йде чергова хвиля епідемії, вакцинацію від основних інфекційних хвороб в Україні слід зробити обов'язковою.

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Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає "Резидент".

Також він вважає, що не можна допускати дітей, які не отримали вакцину, до занять в школі.

За словами джерела в Офісі президента, вакцинація йде повільними темпами, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пропонує зробити вакцинацію від COVID-19 обов'язкової для бюджетників і працівників сфери обслуговування.

Також нагадаємо, в липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі поставки відтермінують, оскільки це дуже великий обсяг.

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Раніше ми повідомляли, що в шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації від COVID-19.

Також нагадаємо, щепленим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорта.

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