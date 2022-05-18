Украина – Борзя. Лучший снайпер РФ проехал 7200 км на тот свет

В РФ похоронили лучшего снайпера страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших российских снайперов Сергея Царькова. Его похоронили еще 10 апреля. При жизни он получал приз международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж".

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Командир отделения стрелковой роты снайперов 1 стрелкового взвода ВС РФ младший сержант Сергей Царьков 1983 года рождения из Борзи Забайкальского края был похоронен еще 10 апреля, но российским журналистам об этом сообщили лишь 17 мая.

В военкомате заявили, что ликвидированный оккупант был лучшим снайпером бригады, получал приз международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж".

Отметим, место жительства оккупанта – Борзя – находится недалеко от границы с Монголией (90 км) и Китаем (110 км). Расстояние от Борзи до Киева – 7204 км.

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Оккупанта похоронили 10 апреля

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Борзя на карте

ВСУ ликвидировали командира российского полка, причастного к расстрелу под Иловайском

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве. Об этом сообщает Добровольческий батальон "Донбасс".

"Украинские вооруженные силы ликвидировали командира 331 Костромского полка ВДВ Сергея Сухарева, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском в так называемом "зеленом коридоре". Каждый российский военный преступник обязательно понесет наказание", — говорится в сообщении.

Потери в руководстве оккупантов

Россия продолжает терять в Украине командный состав своих подразделений: