Украина должна получить все необходимое вооружение, чтобы перейти в наступление – экс-посол США

Джон Гербст подчеркнул, что не сомневается, что ВСУ могли бы перейти в наступление, если бы получили необходимое оружие / Фото: president.gov.ua, Коллаж: Сегодня

Украине нужно предоставить все необходимые виды вооружения, чтобы она могла отбросить российские войска на Донбассе и на юге.

Об этом сказал директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"У Украины есть шанс вернуть большинство, если не всю территорию, которая была захвачена Россией до 24 февраля. Если будет полная поддержка со стороны США и НАТО, чего еще не было сегодня", – сказал он.

Гербст отметил, что Украина уже получила большую поддержку от Запада, включая артиллерию дальностью 85 км, систем противовоздушной защиты и противокорабельные системы.

В то же время он добавил, что Украина нуждается в артиллерии дальностью 150 километров и более, а также авиации.

"Мы должны быть готовы к тому, что это будет достаточно долгая борьба. И нужно, чтобы вы получили не только "Миги", но и F-14, F-15 самолеты позже", – сказал он.

Директор Центра Евразии Атлантического совета подчеркнул, что не сомневается, что ВСУ могли бы перейти в наступление, "если бы эти решения были приняты сегодня и эти виды вооружения предоставлялись сейчас Украине".

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Он также подчеркнул, что санкции против России начинают эффективно работать.

"Они будут разрушать не только экономику, но и военно-промышленный комплекс России", – сказал бывший посол.

В частности, он говорит, что видит, как влияют экспортные ограничения на Россию.