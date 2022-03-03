Украина и Россия начали второй раунд переговоров: что требует Киев

Украинская и российская делегации снова за столом переговоров. Коллаж "Сегодня"

Украинская и российская делегации начали переговоры по урегулированию конфликта, который развязала Россия. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – написал он.

Ключевые вопросы в начальной повестке:

немедленное прекращение огня;

перемирие;

гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Переговоры РФ и Украины

На днях российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

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После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений с лидерами государства.