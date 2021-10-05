Украина купила мощный ледокол для полярников. Сегодня он пришвартовался в Одессе (видео)

В Одессу прибыл ледокол из Британии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 5 октября уже украинский ледокол James Clark Ross вошел в одесский порт. Его пришвартовали к 19-му причалу.

Об этом пишет "Думская".

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Ледокол будет работать в составе Национального антарктического научного центра. Он будет "на вооружении" у украинских полярников.

Что и когда ледокол будет делать в Антарктиде?

В Одессе судно пробудет ненадолго. После техосмотра и оформления документов отправится в Антарктиду.

"Мы надеемся, что это произойдет уже в конце этого года или в самом начале следующего, 2022-го – ледокол отправится на научную станцию "Академик Вернадский", повезет наших ученых и необходимые грузы, и будет работать там не только "извозчиком". Этот корабль – такой достаточно сильный научный институт, он принимает на борт ученых, оснащен всем необходимым оборудованием и может работать, исследуя океан, достаточно долго в автономном режиме", – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

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Ресурс ледокола – еще 20 лет. 30 он уже прослужил и 20 лет у него есть для нормальной продуктивной работы: украинские ученые и аспиранты будут иметь возможность работать в Мировом океане.

Символическая цена

Исследовательский ледокол Украина приобрела у Британии в августе. За судно заплатили символические 5 млн долларов, тогда как его реальная стоимость – на порядок выше.

Судно оснащено набором лабораторий и лебедочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование. Ледокол James Clark Ross построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде. В 1990 году его торжественно спустили на воду при участии королевы Великобритании.

Пока ледоколу еще не придумали новое имя. Торжественная церемония его переименования, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец месяца.

Ранее мы писали:

19 августа Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Украинцам предложили присоединиться к выбору нового названия судна.

Вблизи станции "Академик Вернадский" откололся ледник высотой с семиэтажку. В том районе скол такого масштаба случился впервые.