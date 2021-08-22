Украинцам предложили выбрать название для легендарного ледокола James Clark Ross (фото)

19 августа Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Пока продолжаеться переоформление документов и переход судна в страну, украинцам предлагают присоединиться к выбору нового названия для этого красавца.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
"Какое имя должен иметь антарктический научно-исследовательский ледокол под украинским флагом? Пишите ваши предложения", – говорится в сообщении.
Предложения принимают до 29 августа 2021 года (включительно). А лучшие три идеи мы отметим уникальными подарками: наборами открыток с фотографиями к 25-летию станции "Академик Вернадский".
"Академик Вернадский" замело снегом – на улице -38
11 августа на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде пришла настоящая зима – здание замело снегом, а на улице ударил трескучий мороз, ощущается почти как 40 градусов.
Полярники отмечают, что их остров Галиндез накрыла сильная метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра – 33,2 м в секунду.
"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног", – рассказал повар Артем Игнатенкo.
Как сообщали новости "Сегодня", в январе вблизи станции "Академик Вернадский"откололся ледник высотой с семиэтажку. В этом районе скол такого масштаба случился впервые.
Также мы показывали фото, как в Антарктиде возле украинской станции появились пингвинята. Трое птенцов родились в День святого Николая, поэтому полярники прозвали их "николайчиками".