В Антарктиде возле украинской станции появились пингвинята

В Антарктиде возле украинской станции "Академик Вернадский" сразу две пары пингвинов обзавелись потомством.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", трое птенцов родились в День святого Николая, поэтому полярники прозвали их "Николайчиками".

Сейчас первенцы под опекой своих родителей, они кормят детенышей по очереди. Пока один сидит на гнезде, другой ищет пищу. А уже через месяц пингвинята присоединятся к стае взрослых.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Антарктиде к украинцам из-за аномальной зимы вернулись пингвины. Пока у нас здесь был в разгаре август и жара, на Южном Полюсе зима, но она выдалась необычайно теплой.

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Также напомним, в прошлом году тысячи пингвинов заполонили остров в Антарктиде. Около 4 тысяч птиц вышли на сушу. Чтобы посмотреть на пингвинов, каждый сезон на остров в Антарктиду съезжаются сотни туристов.

Кроме того, в Антарктиде к украинским полярникам пришел необычный "гость". Императорский пингвин в гордом одиночестве посетил украинцев.

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