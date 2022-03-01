Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск.
Об этом он сказал в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.
"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем – Ред.)", – ответил секретарь СНБО на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.
Сергей Михалок обратился к военным Беларуси
Сергей Михалок призвал белорусов не атаковать Украину и не идти "на верную смерть". Также он добавил, что украинская армия самая сильная в мире.
"Все, кто сюда приедет, будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. Пока не поздно, я призываю саботировать все приказы. Бегите, бл*дь, в леса. Сидите дома, бухайте. Это преступление перед Господом Богом. Куда вы лезете? Одумайтесь, пока не поздно!" – говорит музыкант.
Что происходит в Украине 1 марта
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