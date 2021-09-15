Украина может получить от США систему ПРО "Железный купол" – СМИ

Американцам не нужна система ПРО "Железный купол". Коллаж "Сегодня"

США могут передать Украине две батареи систем противоракетной обороны "Железный купол" (Iron Dome), если будет принята соответствующая поправка к оборонному бюджету американцев.

Об этом сообщает издание Politico.

Что за поправка?

В законопроект об оборонной политике на 2022 год, подготовленный комитетом Палаты представителей по вооруженным силам, конгрессмен Скотт Франклин внес поправку, требующая от Пентагона представить Конгрессу доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи Украине "существующих систем", которые, вероятно, не будут развернуты американской армией в ближайшем будущем.

В законопроекте не определено какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине. Но один сотрудник Конгресса объяснил, что под формулировкой о передаче "существующих систем" подразумеваются, скорее всего, две армейские батареи "Железный купол".

В Офисе президента Украины подтвердили, что "Железный купол" нам могут передать благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита Владимира Зеленского в Америку.

Почему США хотят избавиться от "Железного купола"

Издание отмечает, что США приобрели у Израиля две батареи Iron Dome в 2019 году, однако не смогли интегрировать в свою систему ПРО, поскольку они не спроектированы для работы в рамках новой армейской системы американского командования и управления. Другими словами – израильская ПРО не подошла американцам.

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В то же время директор программы исследований в центре CNA Майкл Кофман не уверен в эффективности использования этой системы ПРО в Украине в условиях конфликта на Донбассе.

"С тактической точки зрения она (система "Железный купол") может не быть эффективной на близком расстоянии или на линии соприкосновения, поскольку такая система рискует быть быстро снесенной российскими ракетными системами залпового огня. Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать определенный важный объект или командный центр на востоке Украины", – сказал он.

Что такое "Железный купол"

Система противоракетной обороны Iron Dome была создана израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon и начала использоваться армией Израиля с 2011 года. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.

"Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что сбили около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Система ПРО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. "Железный купол" способен перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

Также мы писали, что в Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол". Минобороны еще в прошлом году начало создавать аналог израильской системы противоракетной обороны, говорил министр Андрей Таран.