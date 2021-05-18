В Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол"

Минобороны еще в прошлом году начало создавать аналог израильской системы противоракетной обороны, говорит Андрей Таран

/ Фото: Reuters

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы типа "Железного купола", который уже 10 лет защищает население Израиля от атак террористов.

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Об этом на предприятии "Мотор Сич" заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает Укринформ.

По его словам, последние события в Израиле доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны.

"Железный купол" – один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы предприняли определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", – сказал Таран.

Напомним, Палестина выпустила по Израилю с территории сектора Газа 3100 ракет за последнюю неделю. Большая часть из них была сбита системой "Железный купол". При этом 439 ракет якобы дали осечку и упали на палестинской территории, убив 20 палестинцев.

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Также говорилось, что "Железный купол" – одна из самых засекреченных и дорогих военных разработок в мире. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.

Разработкой занималась компания Rafael Advanced Defense System LTD – частная фирма, связанная с вооруженными силами Израиля. Создавали "Железный купол" в основном на американские деньги – это около 200 млн долларов.

Создание системы началось в 2006 году из-за конфликта между Израилем и группой ливанских исламистов "Хезболла". Тогда боевики выпустили тысячи снарядов, в результате чего десятки граждан погибли, а стране был нанесен масштабный ущерб.

Первая батарея была развернута 2011 года в районе Беэр-Шева на юге страны. В то время город с населением в 200 тыс. человек подвергалось ракетным обстрелам из сектора Газа.

Вторая появилась в том же году, а 1 сентября батарея прикрыла от обстрелов город Ашдод. В дальнейшем "Железный купол" развернули в районе городов Эйлат, Хайфа, Цфат, Тель-Авив и другие.

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Сегодня по всему Израилю задействованы 10 мобильных блоков, их время от времени перевозят по стране. По данным компании-разработчика, каждая из этих установок способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

Видео: Сегодня

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