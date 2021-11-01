Украина на пороге локдауна. Что нужно, чтобы вас пустили в ТРЦ, спортзалы и рестораны

Посещать ТРЦ, кафе и рестораны украинцы смогут, если у них есть COVID-сертификат / Фото: Коллаж: Сегодня

В регионах, которые относятся к красной зоне карантина, украинцам нужно иметь свидетельство о вакцинации, чтобы посещать рестораны, ТРЦ и свободно передвигаться по стране.

"Сегодня" узнали, что нужно украинцу в красной зоне для жизни без ограничений.

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Правила красной зоны карантина

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не более 3-х дней назад.

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Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

Какие правила для транспорта:

Ограничения на межобластные перевозки действуют по всей территории страны. С 21 октября водители, экипаж и пассажиры общественного транспорта должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка об излечении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Что касается городского транспорта и передвижения в пределах области, их работу регулирует местная власть.