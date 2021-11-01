Україна на порозі локдауну. Що потрібно, щоб вас пустили до ТРЦ, спортзалів та ресторанів

Відвідувати ТРЦ, кафе та ресторани українці зможуть, якщо вони мають COVID-сертифікат / Фото: Колаж: Сьогодні

У регіонах, які належать до "червоної зони" карантину, українцям потрібно мати свідоцтво про вакцинацію, щоб відвідувати ресторани, ТРЦ та вільно пересуватися країною.

"Сьогодні" дізналися, що потрібно українцю у "червоній зоні" для життя без обмежень.

Реклама

Правила "червоної зони" карантину

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Проте обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не більше 3-х днів тому.

Реклама

Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

Які правила для транспорту:

Обмеження на міжобласні перевезення діють на всій території країни. З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири громадського транспорту повинні мати один із таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, для "жовтих" областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про лікування від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням "Дії";

негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту для визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

Що стосується міського транспорту та пересування в межах області, їхню роботу регулює місцева влада.