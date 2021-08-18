Украина ослабила правила въезда для иностранцев. Что изменилось?

Иностранцам, которым ранее ужесточили правила пересечения границы Украины, теперь станет проще попасть в нашу страну.

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

Документ вносит изменения в правила въезда иностранцев в Украину на период пандемии COVID-19. Ранее допускалось, чтобы иностранцы приезжали к нам с подтверждением полного курса вакцинации.

Новые требования

Теперь для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужно иметь с собой:

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген;

документ, подтверждающий хотя бы один курс вакцинацию от COVID-19.

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Украина признает COVID-сертификаты, которые подтверждают вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин из списка Всемирной организации здравоохранения.

Что было ранее

Украина с 5 августа ужесточила COVID-правила пересечения границы. Тогда было введено требование, чтобы невакцинированные двумя дозами иностранцы после пересечения границы проходили самоизоляцию.

Со 2 августа были изменены правила пересечения украинской границы для иностранцев. Тогда им нужно было иметь страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной была и самоизоляция.