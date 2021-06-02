Украина отменила визы еще с одной экзотической страной

Киев и Лима подписали соглашение, которое позволит гражданам Украины и Перу въезжать на 90 дней без визы, но для туристов действуют особые условия

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Перу о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания граждан.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Теперь украинцам не понадобится оформление визы для пребывания в этой экзотической стране в течение 90 дней на протяжении 180 дней в году.

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Аналогичные условия будут действовать и для перуанцев. Раньше им приходилось оформлять визу в украинских дипучреждениях или обращаться за оформлением электронной въездной визы.

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Данное решение может обрадовать бизнесменов, учащихся, журналистов и участников культурного обмена. Для туристов же действует другое решение Перу – в 2003 году им разрешили прибывать на территории страны до 183 дней подряд. Эти условия сохранятся и после отмены виз.

Напомним, с апреля украинцам стало легче попасть и в другое экзотическое государство – расположенные на Карибах Сент-Винсент и Гренадины.

Согласно международному рейтингу паспортов, состоянием на апрель этого года украинцам не нужны визы для поездок в 136 стран мира. По этому показателю мы находимся на 35 месте в мире.