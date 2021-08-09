Украина ответит. У Зеленского отреагировали на заявления Лукашенко

У Зеленского ответили Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Заявления самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко относительно Украины безосновательны.

Об этом заявили в Офисе президента.

"Украина остается верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а в политические процессы других стран, в том числе Беларуси – не будет вмешиваться", – сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

А любые недружественные действия, по словам Никифорова, будут иметь мощный ответ со стороны Украины и мирового сообщества.

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Никифоров также добавил, что сейчас правительство Украины направляет свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны и возвращение ее суверенитета.

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"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко украинский президент считает безосновательными", – отметил спикер.

Кроме того, президент Украины допускает мысль, что соответствующими заявлениями Лукашенко пытается отвести взгляд общества от событий, которые сегодня происходят на территории Беларуси.

Отметим, большую часть новой пресс-конференции белорусский диктатор посвятил украинским вопросам. Был затронут Крым, Донбасс и Виталий Шишов.

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