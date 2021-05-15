Украина ожидает очередную поставку вакцины от коронавируса Pfizer – Степанов

Министр Степанов провалил вакцинацию, а также и тесты на COVID, но система при нем держится на плаву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Украина ожидает дополнительные дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer уже с понедельника, 17 мая.
Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Украина 24".
"С понедельника у нас начинает приходить Pfizer. Мы получили подтверждение, думаем, что никаких сбоев не будет. Уже 17 мая она начинает приходить: сначала по COVAX, затем по прямому контракту со следующей недели. И мы ожидаем AstraZeneca как по COVAX, так и долги по Covishield", – рассказал министр.
Он отметил, что все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы.
В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что министра здравоохранения Максима Степанова в ближайшее время уволят. Это связано в том числе и с провалом закупки вакцин.
По его словам все успехи Украины по переговорам о вакцинации – это заслуга президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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