Украина ожидает очередную поставку вакцины от коронавируса Pfizer – Степанов

Все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы, а не будут залеживаться на складах, говорит министр

Министр Степанов провалил вакцинацию, а также и тесты на COVID, но система при нем держится на плаву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина ожидает дополнительные дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer уже с понедельника, 17 мая.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"С понедельника у нас начинает приходить Pfizer. Мы получили подтверждение, думаем, что никаких сбоев не будет. Уже 17 мая она начинает приходить: сначала по COVAX, затем по прямому контракту со следующей недели. И мы ожидаем AstraZeneca как по COVAX, так и долги по Covishield", – рассказал министр.

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Он отметил, что все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы.

В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что министра здравоохранения Максима Степанова в ближайшее время уволят. Это связано в том числе и с провалом закупки вакцин.

По его словам все успехи Украины по переговорам о вакцинации – это заслуга президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.