Украина переходит к тотальному сопротивлению оккупантам – Шмыгаль

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Российский блицкриг провалился, Украина переходит к тотальному сопротивлению.
Об этом заявил на брифинге 3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Блицкриг врага провалился. Ни один областной центр не сдается без боя. Никто не встречает оккупантов хлебом и солью. Украина переходит к тотальному сопротивлению. В городах и селах люди блокируют технику, нападают на колонны обеспечения и захватывают в плен российских солдат", – заявил он.
Шмыгаль также отметил, что информационная волна, которую подняли украинцы, захватила мир:
"Весь мир на нашей стороне. Мы ощущаем эту поддержку не только на словах. Тысячи добровольцев едут в Украину, чтобы воевать на стороне свободы. Мы уже получили тонны оружия от наших партнеров".
ВСУ разгромили колонну кадыровцев
Бойцы Вооруженных сил Украины разбили колонну кадыровцев, сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.
"Расх*рячили колонну кадыровцев... Выдели бы вы, как те драпали! Теперь где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", – подписал он видео.
По словам журналиста, у врага паника, они не ориентируются на территории и не имеют никакой мотивации воевать.