Украина побеждает COVID-19? В стране снизился уровень заболеваемости – статистика

В Украине снизился суточный прирост заболевших COVID-19 по сравнению с прошлым месяцем – новые данные Минздрава

В Украине за последние сутки, 31 мая, обнаружили 2137 новых случаев коронавируса. Это в несколько раз меньше, чем фиксировали в начале мая, -тогда суточный прирост был около 9 тысяч.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего инфекцию подтвердили у 2 204 631 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 163 украинца (всего – 50 699). Вылечить удалось 2 053 167 инфицированных (12 085 – за последние сутки).

Источник: Минздрав Реклама

Напомним, на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

Также ранее ученый из США заявил, что если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.