Українська
$ 27,75
33,64
  1. Последние новости Украины

В Украине выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

1 мая, 08:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Коронавирус продолжает распространяться по стране – появились свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 8 549 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1523 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 078 086 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 351 украинцев (всего – 44 436). Вылечить удалось 1 655 525 инфицированных (за сутки – 14 956).

В тренде
Часть Украины сегодня выходит из красной зоны – где и что разрешено
Реклама

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

  • Днепропетровской области – 745,
  • Харьковской области – 730,
  • г. Киев – 671,
  • Донецкой области – 570,
  • Черкасской области – 537.

Напомним, в Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому сегодня в столице смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.

Об особенностях карантинной Пасхи в Украине – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин, читайте в материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)Украина
Потеплеет до +20, но все испортят грозы: синоптик рассказала, где будет греметь
Потеплеет до +20, но все испортят грозы: синоптик рассказала, где будет греметьУкраина
Как будем праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин (обновлено)
Как будем праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин (обновлено)Украина
В Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада: что грозит воспитательнице (обновлено)
В Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада: что грозит воспитательнице (обновлено)Запорожье
На Украину надвигается мощный циклон. Где ждать дождей и гроз (карта)
На Украину надвигается мощный циклон. Где ждать дождей и гроз (карта)Украина
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальше
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальшеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять