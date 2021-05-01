В Украине выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 8 549 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1523 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 078 086 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 351 украинцев (всего – 44 436). Вылечить удалось 1 655 525 инфицированных (за сутки – 14 956).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

Днепропетровской области – 745,

Харьковской области – 730,

г. Киев – 671,

Донецкой области – 570,

Черкасской области – 537.

Напомним, в Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому сегодня в столице смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.

Об особенностях карантинной Пасхи в Украине – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин, читайте в материале сайта "Сегодня".

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