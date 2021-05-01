В Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 8549 нових випадкиів інфікування коронавірусом. Це на 1523 випадки менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Всього інфекцію підтвердили у 2 078 086 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 351 українець (всього – 44 436). Вилікувати вдалося 1 655 525 інфікованих (за добу – 14 956).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:
- Дніпропетровській області – 745,
- Харківській області – 730,
- м. Київ – 671,
- Донецькій області – 570,
- Черкаській області – 537.
Нагадаємо, в Києві поліпшилася ситуація з коронавірусом, тому сьогодні в столиці пом'якшують карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.
Про особливості карантинного Великодня в Україні – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".
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