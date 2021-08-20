Украина подключится к системе COVID-сертификатов ЕС и репетиция парада в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Общеевропейские COVID-паспорта все ближе, а в столице снова репетиция парада / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 20 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

День открытых дверей в здании Верховной Рады по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины (20-24 августа). Регистрация для участия в экскурсии.

10:00 – торжественное открытие стенда с флагом независимости Украины на площади Конституции. По завершению мероприятия – подход главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова к прессе.

– торжественное открытие стенда с флагом независимости Украины на площади Конституции. По завершению мероприятия – подход главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова к прессе. 10:00 – брифинг по внедрению COVID-сертификатов в приложении "Дія" и взаимном признании с ЕС. Во время брифинга представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дії".

– брифинг по внедрению COVID-сертификатов в приложении "Дія" и взаимном признании с ЕС. Во время брифинга представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дії". 10:00 – презентация Национального онлайн-проекта по тестированию и изучению уровней владения украинским языком, приуроченная к 30-летию Независимости Украины ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Трансляция.

– презентация Национального онлайн-проекта по тестированию и изучению уровней владения украинским языком, приуроченная к 30-летию Независимости Украины ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Трансляция. 10:30 – акция "Врач Гусь за Беларусь!" напротив посольства Беларуси в Киеве. Цель – обратить внимание на большие проблемы с оказанием медицинской помощи в изоляторах и тюрьмах Беларуси, где сегодня находятся сотни политзаключенных.

– акция "Врач Гусь за Беларусь!" напротив посольства Беларуси в Киеве. Цель – обратить внимание на большие проблемы с оказанием медицинской помощи в изоляторах и тюрьмах Беларуси, где сегодня находятся сотни политзаключенных. 11:00 – Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию по делу Семена Семенченко (ул. Соломенская, 2а).

– Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию по делу Семена Семенченко (ул. Соломенская, 2а). 14:00 – торжественное открытие фотодокументальной выставки "Независимой Украине – 30" с участием министра Кабинета министров Олега Немчинова (ул. Грушевского, 12/2, Дом правительства, фойе 6-го подъезда).

– торжественное открытие фотодокументальной выставки "Независимой Украине – 30" с участием министра Кабинета министров Олега Немчинова (ул. Грушевского, 12/2, Дом правительства, фойе 6-го подъезда). Репетиция парада войск ко Дню Независимости. Предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта. Детали.

19:00 – открытие фестиваля "Украинский бренд: Etnika" во дворе Национального музея истории Украины. Фестиваль соберет лучших мастеров народных художественных промыслов со всей страны. Детали.

Киев

11:00 – официальное открытие выставки цветов "Во Вселенной Марии Примаченко", посвященной 30-летию независимости Украины, в столичном парке "Співоче" (ул. Лаврская, 31).

– официальное открытие выставки цветов "Во Вселенной Марии Примаченко", посвященной 30-летию независимости Украины, в столичном парке "Співоче" (ул. Лаврская, 31). 12:00 – открытие выставки карикатуры "Россия – карикатура, которая стала реальностью. Документ эпохи" (галерея "TADZIO", Десятинный переулок, 7, оф 2). Выставка будет проходить с 20 по 30 августа.

– открытие выставки карикатуры "Россия – карикатура, которая стала реальностью. Документ эпохи" (галерея "TADZIO", Десятинный переулок, 7, оф 2). Выставка будет проходить с 20 по 30 августа. 16:00 – открытие выставки "Церковь Богородицы Десятинная: архитектурно-художественный образ" к 1025-летию освящения Десятинной церкви. Национальный музей истории Украины презентует уникальные находки с территории этого храма (ул. Владимирская, 2).

– открытие выставки "Церковь Богородицы Десятинная: архитектурно-художественный образ" к 1025-летию освящения Десятинной церкви. Национальный музей истории Украины презентует уникальные находки с территории этого храма (ул. Владимирская, 2). Открытие украинско-американской выставки "За волю Украины!". В выставке принимают участие 20 музеев, архивов и библиотек из Украины и США (ул. Лаврская, 27).

Киевская область

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10:00 – открытие в Ирпене Национального студенческого форума: образование, лидерство, ответственность, посвященного 30-й годовщине Независимости Украины. Мероприятие будет проходить на базе Университета государственной фискальной службы Украины. Детали.

Днепр

13:00 – совместный брифинг руководства правоохранительных органов о ходе расследования уголовного производства, начатого по факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова в помещении Днепропетровской областной прокуратуры (пр. Д. Яворницкого, 38).

За рубежом