Україна підключиться до системи COVID-сертифікатів ЄС і репетиція параду в Києві – анонси СЬОГОДНІ

Загальноєвропейські COVID-паспорти усе ближче, а у столиці знову репетиція параду/колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 20 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Засідання Ради національної безпеки і оборони України.

День відкритих дверей у будівлі Верховної Ради з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України (20-24 серпня). Реєстрація для участі в екскурсії.

10:00 – урочисте відкриття стенду з прапором незалежності України на площі Конституції. По завершенню заходу – підхід голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до преси.

– урочисте відкриття стенду з прапором незалежності України на площі Конституції. По завершенню заходу – підхід голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до преси. 10:00 – брифінг щодо впровадження COVID-сертифікатів у додатку "Дія" та взаємне визнання з ЄС. Під час брифінгу представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як усе працюватиме і коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".

– брифінг щодо впровадження COVID-сертифікатів у додатку "Дія" та взаємне визнання з ЄС. Під час брифінгу представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як усе працюватиме і коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії". 10:00 – презентація Національного онлайн-проєкту з тестування та вивчення рівнів володіння українською мовою, приурочена до 30-річчя Незалежності України ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зала 1). Трансляція.

– презентація Національного онлайн-проєкту з тестування та вивчення рівнів володіння українською мовою, приурочена до 30-річчя Незалежності України ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зала 1). Трансляція. 10:30 – акція "Лікар Гусь за Білорусь!" навпроти посольства Білорусі в Києві. Мета – звернути увагу на великі проблеми з наданням медичної допомоги в ізоляторах і в'язницях Білорусі, де сьогодні перебувають сотні політв'язнів.

– акція "Лікар Гусь за Білорусь!" навпроти посольства Білорусі в Києві. Мета – звернути увагу на великі проблеми з наданням медичної допомоги в ізоляторах і в'язницях Білорусі, де сьогодні перебувають сотні політв'язнів. 11:00 – Київський апеляційний суд розгляне апеляцію у справі Семена Семенченка (вул. Солом'янська, 2а).

– Київський апеляційний суд розгляне апеляцію у справі Семена Семенченка (вул. Солом'янська, 2а). 14:00 – урочисте відкриття фотодокументальної виставки "Незалежній Україні – 30" за участю міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова (вул. Грушевського, 12/2, Будинок уряду, фойє 6-го під'їзду).

– урочисте відкриття фотодокументальної виставки "Незалежній Україні – 30" за участю міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова (вул. Грушевського, 12/2, Будинок уряду, фойє 6-го під'їзду). Репетиція параду військ до Дня Незалежності. Передбачені масштабні перекриття руху транспорту. Деталі.

19:00 – відкриття фестивалю "Український бренд: Etnika" у дворі Національного музею історії України. Фестиваль збере найкращих майстрів народних художніх промислів з усієї країни. Деталі.

Київ

11:00 – офіційне відкриття виставки квітів "У Всесвіті Марії Примаченко", присвяченої 30-річчю незалежності України, у столичному парку "Співоче" (вул. Лаврська, 31).

– офіційне відкриття виставки квітів "У Всесвіті Марії Примаченко", присвяченої 30-річчю незалежності України, у столичному парку "Співоче" (вул. Лаврська, 31). 12:00 – відкриття виставки карикатури "Росія – карикатура, яка стала реальністю. Документ епохи" (галерея "TADZIO", Десятинний провулок, 7, оф. 2). Виставка триватиме з 20 по 30 серпня.

– відкриття виставки карикатури "Росія – карикатура, яка стала реальністю. Документ епохи" (галерея "TADZIO", Десятинний провулок, 7, оф. 2). Виставка триватиме з 20 по 30 серпня. 16:00 – відкриття виставки "Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-художній образ" до 1025-річчя освячення Десятинної церкви. Національний музей історії України презентує унікальні знахідки з території цього храму (вул. Володимирська, 2).

– відкриття виставки "Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-художній образ" до 1025-річчя освячення Десятинної церкви. Національний музей історії України презентує унікальні знахідки з території цього храму (вул. Володимирська, 2). Відкриття українсько-американської виставки "За волю України!". У виставці беруть участь 20 музеїв, архівів і бібліотек з України та США (вул. Лаврська, 27).

Київська область

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10:00 – відкриття в Ірпені Національного студентського форуму "Освіта, лідерство, відповідальність", присвяченого 30-й річниці Незалежності України. Захід проходитиме на базі Університету державної фіскальної служби України. Деталі.

Дніпро

13:00 – спільний брифінг керівництва правоохоронних органів про перебіг розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова у приміщенні Дніпропетровської обласної прокуратури (пр. Д. Яворницького, 38).

За кордоном