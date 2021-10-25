Украина получит оборудование для хранения COVID-вакцин. Его цена шокирует

Оборудование будут использовать мобильные бригады / Коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения Украины обновляет холодовое оборудование для транспортировки и временного хранения вакцин от COVID19. Оно стоит 2,8 миллиона долларов.

Об этом сообщает МОЗ.

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Подробности

Оборудование будут использовать мобильные бригады.

30 сентября медучреждения уже получили первую партию холодового оборудования, включая 2 700 термосумок. В них вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 °C.

Всего планируется доставить:

5 643 термоконтейнеров;

8 100 термосумок;

197 730 хладоэлементов;

27 486 устройств температурного мониторинга.

Кто получит оборудование

Оборудования получат 3 100 пунктов прививок, 1 034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, 800 мобильных бригад.

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В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

Дополнительная вакцина для Украины

Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавирусаот компании AstraZeneca.

Германия безвозмездно предоставила странам 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca.

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