Украина празднует День Независимости. Как поздравляют страну – фото и видео

Украинцы публикуют поздравления с Днем Независимости. Коллаж "Сегодня"

24 августа в Украине отмечают День Независимости. В связи с праздником украинцы в Сети публикуют свои поздравления.

Сайт "Сегодня" узнал, что пишут политики и известные личности.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусевпредложил в этот день вспомнить и почтить память героев, отдавших жизнь за Украину, а также поблагодарить наших защитников, которые сейчас находятся в зоне ООС.

"Поблагодарить за то, что мы сегодня можем быть дома, на своей земле, под ярким солнцем и мирным небом. За то, что в нашей свободной стране рождается поколение независимых украинцев, которое продолжат путь демократии, свободы и развития", - написал он.

Мэр Киева Виталий Кличкоопубликовал видео с выдающимися событиями Украины и его жизни. Он подчеркнул, что история Украины – история каждого из нас.

Бывший советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк тоже поздравил Украину с праздником, опубликовав свое фото в сине-желтом костюме.

Мэр Тернополя Сергей Надалотметил, что о независимости мечтали и за это боролись поколения воинов, диссидентов, подпольщиков.

"Мы утвердились как нация, гордая своей историей и достижениями. Мы продолжаем расти и учиться каждый день. И при этом учим других – уважать нас, наши традиции, наши интересы. Успешная, состоятельная, независимая Украина начинается с каждого города, города и села", – написал мэр.

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Посол Украины в США Оксана Маркароваподчеркнула, что 30 лет – самый длинный период собственного государства в современной истории Украины.

"Пусть этот раз он будет навсегда", - добавила Маркарова.

В МВДотметили, что для Украины понятие единства приобрело особый смысл.

"Независимость Украины в сердце каждого из нас. Вместе мы – фундамент сильного, конкурентоспособного, сознательного и свободного общества в процветающем государстве!", – написала пресс-служба.

Скриншот из соцсети

Глава Нацполиции Игорь Клименкодобавил, что в прошлом нашей страны – долгий и трудный путь к самостоятельности. В настоящем – период утверждения и борьбы.

"А что ждет в будущем – зависит от каждого из нас. Тех, кто верит в свою страну, защищает ее и воспитывает детей настоящими патриотами", - сказал он.

Скриншот из соцсети

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумковнапомнил, из чего началась независимость Украины: "Ровно 30 лет назад Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости нашего государства. Именно это решение стало отправной точкой в построении новой Украины".

Скриншот из соцсети

Как в Киеве будут праздновать День Независимости?

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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