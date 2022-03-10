Украина решила нанести удар по главным пропагандистам Кремля: список

/ Фото: hromadske.tv, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных экономических и других санкций в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Кто под санкциями

"Эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и президентом. Кроме этого, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции", – написал он.

Под санкции попали следующие российские пропагандисты:

Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК;

Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала";

Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";

Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";

Канделаки Тинатин Гивиевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ;

Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media";

Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ;

Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today;

Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1";

Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live".

Среди юридических лиц санкции получат:

Акционерное общество "Первый канал";

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР);

Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

АО "Газпром-медиа холдинг";

Открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";

АО "Телекомпания НТВ";

ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";

ООО "Акцепт" (телевизионный канал "Рен ТВ");

ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ АЛЬЯНС";

ООО "иви.ру";

ООО "НТВ ПЛЮС".

По словам Ткаченко, списки будут расширены.

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Напомним, после начала войны в Украине и введения санкций Запада российская экономика летит в бездну. Аналитики уверены, что дефолта не избежать.

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