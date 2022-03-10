Украина решила нанести удар по главным пропагандистам Кремля: список

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Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных экономических и других санкций в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.
Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Кто под санкциями
"Эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и президентом. Кроме этого, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции", – написал он.
Под санкции попали следующие российские пропагандисты:
- Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК;
- Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала";
- Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";
- Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";
- Канделаки Тинатин Гивиевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ;
- Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media";
- Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
- Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ;
- Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today;
- Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1";
- Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live".
Среди юридических лиц санкции получат:
- Акционерное общество "Первый канал";
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР);
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
- АО "Газпром-медиа холдинг";
- Открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";
- АО "Телекомпания НТВ";
- ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";
- ООО "Акцепт" (телевизионный канал "Рен ТВ");
- ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ АЛЬЯНС";
- ООО "иви.ру";
- ООО "НТВ ПЛЮС".
По словам Ткаченко, списки будут расширены.
Напомним, после начала войны в Украине и введения санкций Запада российская экономика летит в бездну. Аналитики уверены, что дефолта не избежать.