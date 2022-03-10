Україна вирішила завдати удару по головних пропагандистах Кремля: список

/ Фото: hromadske.tv, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних економічних та інших санкцій до фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Хто під санкціями

"Ці списки та санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Крім цього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції", – написав він.

Під санкції потрапили такі російські пропагандисти:

Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК;

Ернст Костянтин Львович, генеральний директор "Первого канала";

Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";

Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ "Газпром-Медіа Холдинг";

Канделакі Тінатін Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ;

Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор і президент видавничого дому "News Media";

Кисельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ;

Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today;

Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу "Россия-1";

Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий "Соловйов Live".

Серед юридичних осіб санкції отримають:

Акціонерне товариство "Перший канал";

Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР);

Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні";

АТ "Газпром-медіа холдинг";

Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ";

АТ "Телекомпанія НТВ";

ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА";

ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ);

ТОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКЛАМНИЙ АЛЬЯНС";

ТОВ "іві.ру";

ТОВ "НТВ ПЛЮС".

За словами Ткаченка, списки будуть розширені.

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Нагадаємо, після початку війни в Україні й впровадження санкцій Заходу російська економіка летить у прірву. Аналітики переконані, що дефолту не уникнути.

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