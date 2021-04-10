Украина рискует стать частью эксперимента по смешиванию вакцин – инфекционист

Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины. В Минздраве утверждают, что первые партии могут поступить в страну уже в мае-июне 2021 года.

Инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита рассказал в интервью Радио НВ, что известно уже сейчас.

По его словам, появление в Украине вакцины Pfizer может привести к разделению на лучшие и худшие вакцины, а также дефициту одних и избытку других.



"Поскольку каждая из вакцин, кроме Johnson & Johnson, должна быть введена в организм дважды, когда люди начнут обращаться за второй дозой, нужно иметь четкую логистику, чтобы в том заведении, куда вы обращаетесь, была именно та вакцина, которой вас вакцинировали впервые. Если это не будет сделано, тогда в Украине будет большой научный эксперимент относительно смешивания доз. К чему это может привести — мы просто не знаем. Возможно, ничего плохого и не будет, но ответа на этот вопрос нет", – говорит Владимир Курпита.

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Он отметил, что ждать вакцину Pfizer не стоит и если есть возможность вакцинироваться сейчас, то не нужно отказываться от такой возможности и привиться. Особенно это касается пожилых людей, которые находятся в зоне риска.



Как будет распределяться вакцина пока неизвестно. Однако, по информации инфекциониста – выбор какой вакциной прививаться не предоставят никому.

"В Украине предлагается использовать модель США, когда один район или штат получает одну вакцину, а другой — другую. Ведь все вакцины пока равны — они все защищают от тяжелого течения болезни. Поскольку у нас все регионы уже получили вакцину CoviShield, это усложнит логистику. Поэтому я предлагаю дождаться национального плана, который бы дал ответы на этот вопрос", – говорит Курпита.

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Напомним, Минздрав хочет вакцинировать 80% украинцев до конца года.

Ранее Степанов сообщил, что до конца мая Украина может получить от COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса, в общем ожидается 8 млн доз.

Мы также писали, что в COVAX предполагают, что индийский Serum Institute, который производит вакцину CoviShield по лицензии AstraZeneca, полностью возобновит ее экспорт в мае.

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