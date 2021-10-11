Украина снова переходит на зимнее время! Когда и как перевести стрелки

В Украине в конце октября снова переведут часы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина скоро снова перейдет на зимнее время уже в конце октября, не смотря на попытки Верховной Рады отменить этот процесс. Украинцам вновь предстоит привыкать жить по новому режиму.

"Сегодня" собрало самые частые вопросы о переводе часов.

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В октябре 2021 года украинцам придется снова перевести все свои часы на так называемое зимнее время и опять приноравливаться к новому распорядку.

Когда и куда переводить стрелки

Часы переведут на зимнее время в последние выходные октября – в ночь с субботы на воскресенье. Произойдет это в 4 утра 31 октября.

Это значит, что в 4 часа ночи на воскресенье мы должны перевести стрелки часов на час назад. День будет начинаться раньше, но раньше будет и темнеть.

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Зачем переводить

В Украине переходят на "зимнее" и "летнее" время согласно постановлению правительства, принятого в 1996 году. Такое решение объясняли тем, что зимнее время поможет эффективнее использовать световой день и экономить электроэнергию.

Но вообще время в Украине на час вперед и обратно переводят еще с 1981 года. Осенью – на зимнее время, а весной – на летнее, на час вперед.

Почему для жителей запада важно перейти на зимнее время?

Украина живет по единому времени для всей страны, хотя де-факто расположена в двух часовых поясах. Астрономический полдень в Ужгороде (крайний запад страны) наступает в 12 часов 37 минут по киевскому времени. В это время солнце там находится на юге. А астрономический полдень в Краматорске (крайний восток) – в 11 часов 37 минут.

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Поэтому летнее время, на час вперед солнца, выгоднее жителям востока Украины, у них в июне солнце будет всходить не в три часа ночи, а в четыре. А заходить – после десяти часов вечера. На западе по летнему времени рассвет в июне придет в пять часов утра, а закат – после девяти часов вечера.

Зимнее время, наоборот, предпочтительнее жителям запада Украины. В декабре в восточных регионах солнце взойдет в 7 часов утра, зайдет в 3 часа дня. А на западе страны – в 8 часов утра и 4 часа дня. Что также является компромиссом. Если оставить в Украине летнее время, то ужгородцам в декабре придется начинать рабочий день в темноте! Потому что солнце там в 9 утра только появится из-за горизонта.

Почему Рада затормозила отмену перевода часов?

Весной Верховная Рада пыталась отменить перевод часов в Украине, но не смогла принять соответствующий закон. Авторы закона настаивали, чтобы Украина не переходила на летнее время, и вся страна жила по киевскому времени.

Все остановилось, потому, что в Евросоюзе тоже не определились с этим вопросом. Для Украины очень важно синхронизировать время с Европой, так как от этого зависит расписание движения транспорта и другие логистические вопросы.

Что происходит в Европе?

Европарламент в 2019 году решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. Каждая страна-член Евросоюза должна была выбирать, оставить навсегда зимнее либо летнее время. Но дискуссия до сих пор продолжается. Решение ждут в 2022 году. После этого и Украина сможет принять соответствующее решение.

Сейчас в Европе три часовых пояса:

Западноевропейское время – Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу)

– Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу) Центральноевропейское время – 17 государств, у них время "Гринвич+1 час".

– 17 государств, у них время "Гринвич+1 час". Восточноевропейское время – Болгария, Греция, Румыния, Кипр, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, у них время "Гринвич+2 часа".

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