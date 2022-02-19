Украина созывает гарантов Будапештского меморандума: заявление Зеленского

Зеленский напомнил, что должен был гарантировать Украине Будапештский меморандум / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Запад не выполнил условий Будапештского меморандума.

"За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантию безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности у нас нет тоже. Нет и части территории нашего государства. А главное — нет миллионов наших граждан. А кое-что есть: правила", — сказал он.

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Президент Украины напомнил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, но безуспешно. Украина будет созывать их в четвертый раз, заявил Зеленский.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз... Созвать их поручено министру иностранных дел. Если этого не произойдет или по результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что в ближайшие недели инициирует саммит при участии Украины, Германии и Турции для решения проблем безопасности в Европе.

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О чем еще говорил Зеленский

Во время своего выступления президент Украины намекнул, что Россия лжет об отсутствии намерения вторгнуться в Украину.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия — что не хочет нападать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза", — сказал он.

Зеленский напомнил, что у границ Украины сейчас стоит 150 тысяч российских солдат.

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"Помощь Украине – это не то, за что она должна низко кланяться. Это ваш вклад в то, что Украина является надежным щитом", — сказал он.

Зеленский отметил, что миру пора строить новую систему безопасности в Европе, пока не случилась третья мировая война с миллионами жертв.

Угроза вторжения России

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной звучали прогнозы, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одного обязательства по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Нападение на Украину начнется с масштабных провокаций, которые призваны оправдать вторжение России в нашу страну. Пошаговый план этого нападения озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину должно произойти в ближайшие несколько дней.